Казанская компания «Юлташ» нанесла вред почве на 2,1 млрд рублей

Компания ООО «Юлташ» нанесла вред почве на 2,1 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

В своем телеграм-канале она объяснила, что данная фирма, производящая стройматериалы, арендует для своей работы участок по ул. Магистральной в Казани. Ещё в 2021 году инспекторы ведомства обнаружили на том месте незаконную свалку строительных отходов на площади 2,4 га. Родионова подчеркивает, что эта территория – часть водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища.

«Мы направили ООО «Юлташ» претензию о добровольном возмещении ущерба. Если в установленные законом сроки оплата не поступит, будем взыскивать её через суд», - говорится в сообщении Родионовой.

Она напомнила, что ранее вышеназванное юрлицо уже привлекали к ответственности. Фирме по решению суда доначислили 27,7 млн рублей за то, что предприятие устроило стихийную свалку: объект в ГРОРО зарегистрирован не был.