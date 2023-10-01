Казанская компания хочет запатентовать «собаку сутулую» и «шального императора»

Компания из Казани подала в Роспатент заявки на регистрацию подписей к сувенирам. Среди них в том числе оказались «собака сутулая» и «шальной император», сообщает «Прайм».

Также казанская компания хочет запатентовать надпись «Хороших людей осталось мало. Берегите меня».

Среди «отличившихся», по мнению издания, оказались московский предприниматель, который планирует зарегистрировать «прогноз погоды», а также компании из Нижнего Новгорода и Балашихи, решившие запатентовать названия ушедших иностранных брендов. Первая рассчитывает оставить за собой название Tom Ford, а вторая запатентовать название Kenzo Luxury.