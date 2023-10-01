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Общество 1 октября 2023 11:15

Казанская компания хочет запатентовать «собаку сутулую» и «шального императора»

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Компания из Казани подала в Роспатент заявки на регистрацию подписей к сувенирам. Среди них в том числе оказались «собака сутулая» и «шальной император», сообщает «Прайм».

Также казанская компания хочет запатентовать надпись «Хороших людей осталось мало. Берегите меня».

Среди «отличившихся», по мнению издания, оказались московский предприниматель, который планирует зарегистрировать «прогноз погоды», а также компании из Нижнего Новгорода и Балашихи, решившие запатентовать названия ушедших иностранных брендов. Первая рассчитывает оставить за собой название Tom Ford, а вторая запатентовать название Kenzo Luxury.

#Роспатент #название #сувениры
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