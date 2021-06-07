Казанская компания выкупила недвижимость некогда крупнейшего кроликозавода в России

Казанская компания «Агротехнология-16» приобрела постройки и земли «Племенного завода кролика», основанного как крупнейшее предприятие по производству кроличьего мяса в РФ. Стоимость сделки составила 35 млн рублей.

В список имущества вошли земельные участки, животноводческие ангары и здание убойного цеха и мясопереработки, следует из сообщения конкурсного управляющего предприятия. Всего в перечне 29 позиций. Все имущество находится в залоге банка «Траст».

О создании в Татарстане самого крупного производства кроличьего мяса объявили еще в 2006 году. Его основал предприниматель Анатолий Крамин. Завод начали строить в деревне Улля Высокогорского района РТ.

Вскоре вскрылось, что предприниматель украл из проекта почти 15 млн рублей. Вахитовский райсуд Казани признал бизнесмена виновным. Крамин в итоге был приговорен к 3 годам условно. Предприятие признано банкротом еще в 2017 году.

Согласно открытым источникам, ООО «Агротехнология-16» основано в 2020 году. Его учредителем и директором значится Булат Саляхов. Компания специализируется на разведении крупного рогатого скота.