Казанская компания установит около 100 электроподстанций на трассе М12 в Татарстане

Казанская компания «Электрооптима» установит на 7 и 8 участках трассы М12 в Татарстане 96 распределительных подстанций до конца апреля следующего года. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор предприятия Тимур Залалдинов.

«В ноябре мы начнем работать над проектом. В этом году мы уже должны установить 15 подстанций – семь на одном участке и восемь на другом, а остальные поставим уже в следующем году», – сказал он.

По словам Залалдинова, компания уже начала производство оборудования и в следующем месяце приступит к установке. Всего на седьмом участке появится 44 подстанции и оставшиеся 52 – на восьмом.

Стоимость контракта спикер не смог озвучить, сославшись на коммерческую тайну.