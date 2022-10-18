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Ру Тат
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Экономика
18 октября 2022  14:43
Александр Хевронин

Казанская компания установит около 100 электроподстанций на трассе М12 в Татарстане

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Казанская компания «Электрооптима» установит на 7 и 8 участках трассы М12 в Татарстане 96 распределительных подстанций до конца апреля следующего года. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор предприятия Тимур Залалдинов.

«В ноябре мы начнем работать над проектом. В этом году мы уже должны установить 15 подстанций – семь на одном участке и восемь на другом, а остальные поставим уже в следующем году», – сказал он.

По словам Залалдинова, компания уже начала производство оборудования и в следующем месяце приступит к установке. Всего на седьмом участке появится 44 подстанции и оставшиеся 52 – на восьмом.

Стоимость контракта спикер не смог озвучить, сославшись на коммерческую тайну.

#Трасса м12
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