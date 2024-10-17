Казанская компания получила сертификаты на БПЛА для опрыскивания полей

Казанской компании «Индустриальные дроны» выданы сертификаты Росавиации на беспилотный летательный аппарат для опрыскивания полей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд НТИ.

«Проекту беспилотника была оказана поддержка фонда НТИ в размере 500 миллионов рублей», – рассказали в фонде.

Генеральный директор НТИ Вадим Медведев сообщил, что инженерами разработка тяжелых БАС ведется с 2015 года.

Модель БАС ИД-100А взлетает с максимальной массой до 640 кг, БПЛА имеет бензиновый двигатель собственной разработки мощностью 240 лошадиных сил.