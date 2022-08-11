Казанская компания начнет выпускать протезы тазобедренного сустава в конце 2022 года
Казанская компания «Анатомика» планирует запустить серийное производство эндопротезов для тазобедренного сустава до конца этого года. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Чигарин.
«Сейчас мы производим пластины для травматологии и нейрохирургии – для выпрямления позвоночника, а к концу этого года запустим серийное производство эндопротезов для тазобедренного сустава. Регистрационное удостоверение нами уже получено», – заявил Чигарин.
Он добавил, что раньше аналогичные протезы привозили из Европы, но теперь это будет полностью российское производство. Стоит отметить, что запуск татарстанского производства профинансировал Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) Республики Татарстан.
«Сегодня более половины видов медицинских изделий не производится в России. Среди критически важных — эндопротезы, изделия для травматологии и ортопедии. Поэтому реализация данного проекта важна не только для усиления медицинского кластера Республики Татарстан, но и для повышения медицинской импортонезависимости всей страны», – прокомментировал заместитель директора ИВФ РТ Марсель Курбанов.
Компания получила льготный заем от ИВФ на сумму 60,2 млн рублей. Средства направили на приобретение оборудования и запуск производства составных частей: винты, пластины, спицы, стержни, а также ортопедических имплантатов для травматологии.
«Последней нашей разработкой были винты для восстановления деформаций позвоночника у маленьких детей. Они подходят для ребят возрастом от двух лет», – рассказал Дмитрий Чигарин.
Замдиректора Инвестиционно-венчурного фонда РТ отметил, что это единственное предприятие в России, производящее составные части имплантов для детей младше трех лет.