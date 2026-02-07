Казанская команда ТАТСИБ провела финальную тренировку перед ЧР по следж-хоккею

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Казанская команда ТАТСИБ вышла в финал Чемпионата России по следж-хоккею и готовится к решающим матчам, которые пройдут с 9 по 19 февраля в Дзержинске. По итогам первых трех этапов соревнований команда обеспечила себе участие в финале и шанс побороться за звание чемпиона страны, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Команда была создана в 2022 году и уже успела добиться значительных успехов: в 2023 году спортсмены стали победителями Всероссийского Фестиваля адаптивного хоккея, а в 2024 и 2025 годах – первенства России по следж-хоккею. В сезоне 2025/2026 команда продолжает выступления в рамках национального чемпионата.

Хоккеисты во главе с тренером Тимуром Садриевым тренируются на льду Дворца спорта Казани. Сегодня, 7 февраля, они провели последнюю тренировку перед выездом.

Среди участников команды есть ветераны СВО, в том числе Динар Нигматуллин, который потерял обе ноги во время спецоперации. Он выступает за ТАТСИБ с 2024 года.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Капитан команды – Карим Хасанов, пострадал во время стрельбы в казанской гимназии №175. Врачи были вынуждены ампутировать правую ногу. После длительного лечения юноша пришел на тренировку ХК «Ак Барс», фотографии с которой клуб выложил в своих соцсетях. После этого его пригласили в команду ТАТСИБ. Ранее Хасанов занимался плаванием, но сейчас совмещать тренировки с другими видами спорта уже не удается.

«В первую очередь спорт дисциплинирует. Он развивает физическую форму, игровое мышление и приносит радость жизни. В адаптации помогает не только хоккей – любой вид спорта может поддержать людей в подобных ситуациях, как, например, наших ветеранов. Важно, что здесь коллектив: мы поддерживаем друг друга, помогаем и никто никого не обижает. Все вместе – одна команда», – рассказал Хасанов.