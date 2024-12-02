Казанская команда стала чемпионом России по баскетболу на колясках

фото: vk.com/krylia_barsa

Казанская команда по баскетболу на колясках «Крылья барса» впервые в истории стала чемпионом России по баскетболу на колясках «5х5».

Чемпионат страны прошел в два этапа в двух лигах. Две сильнейшие команды из Первой лиги добавились к участникам турнира в Высшей лиге. Финал первенства прошел в конце ноября на паркете подмосковного комплекса «Парамоново».

Борьбу за медали вели 6 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО-Югра, Тюменской и Ульяновской областей. На пути к медалям казанцы выиграли все 5 матчей, что позволило им забрать чемпионский титул. Это произошло впервые за 30 лет проведения данного чемпионата баскетболистов-колясочников. Получается, что сначала казанский УНИКС в 2023 году впервые стал чемпионом страны в классическом баскетболе, и вот его примеру последовали земляки-баскетболисты на колясках.

По словам главного тренера «Крыльев барса» Сергея Чистова, команда колясочников была создана в Казани в 2009 году. Десять раз казанцы были в призерах, завоевывали серебро и бронзу, но золото взяли только в этом году.

«Ребята отлично подготовились физически и эмоционально, подошли к сезону в оптимальной форме. Все сошлось в этом году, да и давно ребята были психологически готовы к чемпионству. Провели сборы в Турции, сыграли полезные спарринги. Ранее чемпионами чаще всего становились питерцы и москвичи.

Но ареал колясочного баскетбола постепенно растет. Появились команды в Нижнем Новгороде, более 20 лет существует команда в Челябинске, лет пять в Ставрополе. Стали развивать этот вид спорта в Ижевске, Дагестане, Чечне. Благо никаких возрастных ограничений нет. Вот «Крыльях барса» есть 19-летний студент, есть и 53-летний игрок. Можно хоть до пенсии играть.

Важно, на чем играть. Специальные коляски для инвалидов-баскетболистов делают в Великобритании. Спасибо спонсорам, помогают – одна коляска стоит миллион рублей. А правила в колясочном баскетболе один в один с классическим баскетболом, разве что пробежка определяется по-иному. А так, 12 человек в заявке на игру, кольцо на привычной высоте в три с лишним метра», – сказал Чистов корреспонденту «Татар-информа».

В финале казанцы обыграли с разницей в 20 очков петербургскую команду, сложнее было с москвичами. И в каждой встрече казанцы реализовали не менее трех трехочковых бросков, было в одной игре и четыре дальних попаданий. Представьте, как и сколько нужно тренироваться, чтобы, сидя в коляске, с девяти метров попасть в кольцо. Мячи тоже стандартные.

«Главное, что ребята не сидят дома наедине со своей инвалидностью, а живут полноценной жизнью, спортом занимаются. Есть у нас и участник СВО, он хоть и комиссованный, но все равно числится в воинской части, в которой воевал. Такой же участник СВО сам создал команду инвалидов в Орле два года назад. Так что мы живем и побеждаем», – с удовлетворением констатировал главный тренер «Крыльев барса».