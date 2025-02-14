Казанская команда представит Татарстан на финальных играх «Золотой шайбы»

В Бавлах завершился республиканский этап Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» среди юношей 2012-2013 годов рождения. В финальном матче команда «Авиатор» из Казани одержала победу над бавлинским «Девоном» со счетом 7:1. Елабужские «Лесные пчелы» заняли третье место, сообщает «Бавлы-информ».

В турнире, посвященном памяти выдающегося тренера, заслуженного мастера спорта Анатолия Тарасова, приняли участие восемь команд из разных городов Татарстана.

По словам директора ледового дворца Равиля Мухаметзянова, соревнования прошли на высоком уровне, участникам были обеспечены комфортные условия проживания и питания. Главный судья соревнований Михаил Бойцов отметил, что турнир «Золотая шайба» пользуется большой популярностью в республике.

«Ежегодно мы выбираем города, где будут проводиться финальные игры турнира по всем четырем возрастам. Бавлы не в первый раз становится площадкой для соревнований, и в этом году они здесь были организованы на высшем уровне. В ходе игр царила дружеская атмосфера, наблюдался накал страстей, в итоге победил самый сильнейший участник турнира», – подытожил он.

Глава Бавлинского муниципального района Ильяс Гузаиров, главный судья турнира Михаил Бойцов и председатель исполкома высшего совета общественного движения «Татарстан – Новый век» Алсу Тарханова поблагодарили юных хоккеистов за зрелищные игры и яркие эмоции, и пожелали им дальнейших успехов на льду.

Победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями и грамотами. «Авиатор» будет представлять Татарстан на финальных играх в городе Салават.

Соревнования среди юных хоккеистов проводятся ежегодно в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, в соответствии с задачами государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».