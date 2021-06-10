Казанская команда глухих по хоккею продолжит играть за счет нового гранта

Единственная в Татарстане команда глухих по хоккею «Пересвет», о проблемах которой неоднократно писало ИА «Татар-информ», продолжит играть благодаря новому благотворительному гранду «Татнефти». Об этом журналисту издания рассказал руководитель команды Сергей Петров.

«Команда продолжит свое существование. Мы выиграли еще один благотворительный грант ПАО „Татнефть“. Объем небольшой, 500 тысяч, но этого хватит для работы на год. Таких команд, как „Пересвет", в России всего восемь. И в столице Татарстана, с ее инфраструктурными возможностями, такой социальный спортивный проект должен быть обязательно«, — поделился Сергей Петров.

По его словам, в команде эту новость приняли с большим оптимизмом. Так как команда в последнее время находилась в сложной финансовой ситуации и была на грани закрытия.

«Команда тренируется. Основная наша задача на год — это подготовка к следующему чемпионату России. Наверное в течении сезона будут какие то промежуточные соревнования и игры. Еще хотелось бы наладить контакт с Федерацией хоккея РТ. Хотелось бы принимать участие в их мероприятиях. Самое главное на данный момент, наладить взаимодействие с Министерством спорта РТ, чтобы попасть в годовой календарный план», — уточнил он.

Также Сергей Петров поделился своими планами о перспективе развития хоккейной команды «Пересвет» и возможности открытия на ее базе хоккейной школы для слабослышащих.

«Если говорить о дальнейших целях, то я хочу найти инвесторов для организации в Казани школы хоккея для слабослышащих детей. Чтобы было несколько команд разных возрастов. Начать с нуля. Создать хорошую организационную базу. Хочется, чтобы этот социальный проект был самостоятельным. Не при спортивной школе. Работать со спортсменами с ограничениями по здоровью — очень специфическая и ответственная работа. В идеале нужна какая-то отдельная профильная ледовая арена для занятий спортом инвалидов. Там можно будет развивать и другие виды спорта, связанные со льдом. Фигурное катание, конькобежный спорт, следж-хоккей», — поделился Сергей Петров.