Команда дзюдо и самбо «Казанские тигры» посетили базу СОБРа

фото: Федерация дзюдо РТ

Команда дзюдо и самбо «Казанские тигры» побывала на базе казанского СОБРа — специального отряда быстрого реагирования «ТИМЕР БАТЫР» Управления Росгвардии по РТ. Пятьдесят юных спортсменов посетили базу спецназовцев в качестве поощрения от тренерского штаба за успехи в обучении.

Сотрудники подразделения познакомили ребят с условиями несения службы, режимом тренировок в спецназе, требованиями к кандидатам для работы в СОБРе и необходимыми качествами, которыми должны обладать представители данной профессии.

Как рассказал один из руководителей подразделения, в СОБР принимают специалистов только с высшим образованием, офицеров, прошедших службу в армии, имеющих необходимые психологические и физические качества, а также определенный жизненный опыт.

«Мы, как и вы, постоянно тренируемся, работаем над собой, совершенствуемся, развиваемся. В нашей работе нет права на ошибку, к тому же, наш враг не дремлет… Преступность не стоит на месте и нам нужно всегда быть готовым к различным вызовам…» — отметил он.

В продолжении беседы «СОБРовцы» пожелали юным дзюдоистам и самбистам достигать успехов в учебе и спорте, искать новые направления развития, стремиться к достижению новых высот, при этом оставаться примерным сыном своих родителей и достойным гражданином страны.

«Время сейчас непростое, поэтому и вы должны хорошо учиться и всегда быть готовым встать на защиту интересов Отечества», — отметил один из руководителей СОБРа.

Офицеры подразделения организовали для ребят спортивно-патриотическое мероприятие, которое включало в себя знакомство с различными видами табельного оружия, специальных средств и спецавтотранспорта, продемонстрировали приемы рукопашного боя и учебно-тренировочные моменты задержания особо опасных преступников. Завершилось мероприятие коллективной фотосессией.