Казанская ИТ-компания «СеллерМАРКЕТ» презентовала технологии онлайн-продаж на форуме Ozon

Электронная торговля на маркетплейсах — это будущее, которое уже наступило: таким был основной посыл COM.E ON Forum от Ozon, состоявшегося 1 июня 2021 года в Крокус City Hall в Москве. Более 2 тысяч предпринимателей со всей России приехали лично либо подключились к онлайн-трансляции мероприятия. Впервые в истории подобных мероприятий организаторы сделали ставку исключительно на практиков — продавцы (или, как говорят на Ozon, селлеры) и партнеры маркетплейсов со всего мира рассказали о собственном опыте погружения в безграничный мир онлайн-торговли. Это первое мероприятие такого формата и масштаба, организованное одним из крупнейших российских игроков рынка электронной коммерции для своих партнеров.

Обширная деловая программа COM.E ON Forum предусматривала не только выступления практиков с максимально полезным контентом, но и нетворкинг-площадки. В формате живого общения эксперты компании «СеллерМАРКЕТ» консультировали как начинающих, так и уже опытных продавцов по вопросам успешного запуска и развития бизнеса на российских и зарубежных торговых платформах. По словам руководителя направления маркетплейсов «СеллерМАРКЕТ» Анны Шафигуллиной, стенд казанцев не пустовал ни минуты.

«Нам выпала честь быть единственным региональным представителем в числе трех технологических партнеров Ozon по всей России, приглашенных на данное мероприятие. Все наши специалисты без перерывов общались с участниками форума и делились секретами успеха работы на Ozon. Основная масса гостей — предприниматели, которые либо только начали свой путь на маркетплейсах, либо уже продают достаточно давно как с малыми, так и с весьма большими оборотами. Уверен, что со многими из них мы продолжим сотрудничество и будем развивать продажи их магазинов не только на Ozon, но и на других российских и зарубежных площадках. Дело в том, что практически всех интересовала наша новая ИТ-разработка LK.MARKET — единый личный кабинет продавца для управления продажами на 30+ маркетплейсах, которую мы представим на выставке ECOM Expo’21 в Москве 9-10 июня 2021 года», — сообщила Шафигуллина.

При этом, по наблюдениям эксперта, все больше и больше людей воспринимают Казань как один из самых передовых городов в области внедрения современных технологических решений и развития сферы eCommerce. Значительная роль в формировании такого имиджа столицы РТ принадлежит малым ИТ-компаниям, развивающимся вместе с федеральными и международными партнерами в крупных межрегиональных игроков. «Мы намерены и дальше расти вместе с Ozon и нашими клиентами, открывать новые рынки», — подчеркнула представитель «СеллерМАРКЕТ».