Казанская икона Божией Матери будет пребывать в Нижнем Новгороде с 21 по 22 мая

С 21 по 22 мая в Нижнем Новгороде будет пребывать одна из главных православных святынь России – чудотворная Казанская икона Божией Матери. Этот образ имеет особое значение для нижегородцев, так как он сопровождал народное ополчение Минина и Пожарского в 1612 году при освобождении Москвы от польско-литовских интервентов.

21 мая в 9 утра икону торжественно встретят крестным ходом на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская, после чего она будет принесена в Александро-Невский кафедральный собор. Там митрополит Георгий возглавит Божественную литургию.

Принесение иконы XVI века в Нижний Новгород является частью общероссийского крестного хода, стартовавшего 6 мая в Москве. Он охватит более 50 городов от Твери до Калининграда и завершится 26 августа.

Этот крестный ход – второй этап Всероссийского молебна о Победе, организованного Русской православной церковью по благословению Патриарха Кирилла. В 2023 году в рамках первого этапа в российские города принесли ковчег с мощами Георгия Победоносца.

Во время крестного хода с Казанской иконой по всей стране пройдут молебны, на которых сотни тысяч верующих смогут помолиться Богородице о защитниках Отечества на фронтах и их скорейшем победоносном возвращении домой.