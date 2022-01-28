Казанская группа Juna отправилась в мини-тур по Татарстану и Башкортостану

Инди-группа из Татарстана Juna отправилась в мини-тур по трем городам России. Свое творчество коллектив представит сегодня в Казани, а дальше отправится в Набережные Челны и Уфу.

28 января Juna выступит на театральной площадке MOÑ. 29 января свои творческие искания продемонстрирует в челнинском татарском драматическом театре имени Гилязова. Группа завершит свой тур 30 января в Уфе.

Напомним, что за последние годы Juna успела поработать над саундтреками к спектаклям “Сүнгән йолдызлар”, “Карурман”, “Моң”, “Сәйдәш. Йокысызлык”, “Алтынчәч”, выступить на одной сцене с Борисом Гребенщиковым и Сергеем Летовым, проехать полстраны с выступлениями на самых разных музыкальных фестивалях.