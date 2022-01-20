Казанская футболистка о дебюте в «Челси»: Эмоции просто зашкаливают

Защитник женской команды лондонского «Челси», уроженка Казани Алсу Абдуллина поделилась эмоциями после дебюта за клуб. Накануне она появилась на поле на 77-й минуте матча против «Вест Хэма» (4:2) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Эмоции просто зашкаливают! — цитирует футболистку официальный сайт РФС. — До сих пор не могу поверить, что это произошло со мной! Были ли у меня предчувствия перед матчем, что выйду на поле? Если честно, то да. Обрадовалась, что попала в заявку, но хотелось сыграть. В первом тайме игра складывалась для нас не так, как хотелось бы, а вот когда повели во второй половине 4:1, появилась надежда, что поучаствую».

Алсу поблагодарила болельщиков за поддержку. Она рассказала, что, пересматривая запись, услышала, как на трибунах скандировали ее имя. Несмотря на волнение, она старалась играть в свой футбол, поэтому, сконцентрировавшись, не замечала ничего вокруг.

«Старалась не тушеваться, играть в свой футбол. Открывалась, просила мяч. Сыграла не так много, но успела почувствовать атмосферу, интенсивность. Все происходит на очень высоких скоростях, никто не останавливается ни на секунду. Две минуты до конца, счет 4:2, а такое ощущение, что разгар матча. В общем концентрацию нельзя терять ни на секунду», — заметила спортсменка.

Абдуллина перебралась в Англию из казанского «Рубина» в декабре 2021 года, подписав с «Челси» контракт до июня 2024-го. «Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко в девяти турах. Также команда вышла в полуфинал Кубка английской лиги.