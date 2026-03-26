Казанская фортуна или превосходство: почему «Трактор» пока не тянет серию с «Ак Барсом»

«Ак Барс» проявил стабильность во второй игре первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина и вновь одержал победу над «Трактором». Удастся ли челябинцам перевернуть ход серии у себя дома – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Трактор» ментально не тянет на роль победителя первого раунда плей-офф?

«Трактор» уступил «Ак Барсу» во втором подряд матче стартового раунда плей-офф и без шансов проигрывает по ходу серии. Уральской команде придется приложить максимум усилий, чтобы переломить ход четвертьфинала конференции, но шансов на спасение у нее объективно все меньше и меньше. Говорить о сопротивлении, сопоставимом с тем, которое «Ак Барсу» в прошлогоднем дебютном раунде оказывал «Автомобилист», пока что не приходится: у казанцев значительно более собранная и цельная команда на фоне хандрящего «Трактора». Челябинцы так и не сумели оклематься от потрясений середины сезона, когда им пришлось спешно искать замены внезапно уехавшему тренеру и провалившемуся вратарю Крису Дригеру.

Еще до начала серии фаворитом в этой паре выступал «Ак Барс». Татарстанцы выглядели более уверенно под конец «регулярки» и по итогам двух прошедших встреч в Кубке Гагарина демонстрируют системный и организованный хоккей. «Трактор» же с января выиграл лишь 15 матчей из 26, при этом уральцы одерживали верх над более слабыми командами, тогда как с потенциальными соперниками по плей-офф на «Востоке», теми же «Ак Барсом», «Металлургом» и «Автомобилистом», уже сами выглядели слабее.

Похоже, «Трактор» ментально не вытягивает стартовый раунд с командой калибра «Ак Барса». Челябинцы буквально рассыпаются, пропустив ответный гол от казанцев, и очень тяжело возвращаются в игру. Они активно действуют в атаке – дважды открывали счет в этой серии – и надежно отрабатывают в обороне, но при этом пропускают довольно нелепые шайбы либо фактически забивают себе сами.

Это подметил и наставник уральского клуба Евгений Корешков, который связывает ошибки своей команды с невезением.

«Позавчера мы пропустили два гола с рикошетов, сегодня забили сами себе. Нужно вернуть везение на свою сторону, перевернуть ход серии за счет заброшенных шайб. Теперь нам пора забивать с рикошетов», – сказал Корешков на послематчевой пресс-конференции в Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Челябинцам не хватает стабильности

Возможно, нынешняя проблема «Трактора» тянется еще с середины сезона, с момента чехарды в тренерском штабе, и связана с нестабильной игрой коллектива в регулярном чемпионате. В первую очередь речь, конечно же, о частой смене игровых сочетаний как в «регулярке», так и в плей-офф. Даже после первого матча с «Ак Барсом» состав челябинской команды претерпел изменения во всех четырех звеньях. Меньше всего это коснулось первой и четвертой троек нападения, в остальном же состав был серьезно перелопачен, что в очередной раз доказывает: «Трактору» не хватает стабильности.

Причем в коллективе собраны игроки, по уровню ничуть не уступающие «Ак Барсу». Джош Ливо с переездом в Челябинск проводит значительно более слабый сезон по сравнению с феноменальным предыдущим в составе «Салавата Юлаева». В прошлом году он завершил «регулярку» с 80 очками, а в нынешнем набрал лишь 65. В двух встречах плей-офф с «Ак Барсом» канадца передвинули ближе к синей линии и нашли такое сочетание весьма удачным.

«Решение давно назревало, давно хотели это попробовать. Сегодня использовали момент – получилось здорово. Он и позавчера в формате «6 на 5» здорово сыграл, и сегодня в большинстве забил. Да, здорово играет на синей линии», – поделился видением новой роли Ливо наставник «Трактора».

Вызывает вопросы и игра Михаила Григоренко. Несмотря на то что в текущем сезоне опытный нападающий набрал наибольшее количество очков в своей команде – 59 (24+35), он так и не смог найти полного взаимопонимания с Ливо и Виталием Кравцовым при игре в большинстве. При этом на сегодня это одна из самых сильных троек «Трактора» по игре в равных составах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанцам главное – не расслабляться

Что касается «Ак Барса», то татарстанцам самое главное – не уверовать в победу слишком рано. Иначе исход серии может оказаться непредсказуемым. К примеру, в двух встречах с «Трактором» казанцы пропускали первыми. После вчерашнего матча Артем Галимов с иронией прокомментировал этот факт.

«Нам нельзя вести в счете. Лучше будем пропускать, а потом забьем свое», – сказал нападающий «Ак Барса».

В активе Галимова в текущем плей-офф один гол и одна результативная передача. В прошлом году в 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина он забил всего две шайбы и ассистировал пять раз. В этом сезоне в «регулярке» 26-летний форвард не сильно радовал своей статистикой болельщиков – быть может, удастся в плей-офф?

Также стоит отметить очередное нововведение тренерского штаба Анвара Гатиятулина в последних матчах – это появление Радэля Замалтдинова в четвертом звене. Последний обострил игру и добавил неуступчивости нижней тройке нападения. При этом в течение сезона Замалтдинов чаще всего появлялся на льду в роли 13-го нападающего.

«Мы знаем сильные стороны Радэля, в первую очередь это неуступчивость. Он хорошо пользуется этим качеством. Добавил нам энергии и командных действий», – заявил главный тренер «Ак Барса» после встречи.

На сегодня подопечные Гатиятулина ведут в серии 2-0, но пока их преимущество не тотальное. Как показывает практика, татарстанцам главное – не расслабляться. Если команде Корешкова удастся в короткие сроки избавиться от психологической неустойчивости, то в ближайших матчах все может измениться.

«Как не расслабляться? Мы говорим ребятам, что самый важный матч – это следующий матч, вперед не забегаем. Принципы подготовки к матчу не меняются. Так же разберем игру, проанализируем физическое состояние, примем решение по составу», – рассказал о мотивации для игроков Анвар Гатиятулин.