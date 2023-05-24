Казанская фирма заплатила 30 млн рублей долга после вмешательства приставов

Фирма из Казани погасила долг перед компанией из Томска, чтобы избежать исполнительного сбора в качестве одной из мер принудительного взыскания, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Фирма нарушила условия договора, из-за чего должна была выплатить неустойку в размере 8,6 млн рублей и 276,8 тыс. долларов США. Общая сумма долга в исполнительном документе о взыскании составила 30 млн рублей.

Пристав вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства и сообщила об этом должнику. Руководителя фирмы предупредили о том, что в случае неуплаты до конца срока добровольного погашения долга, будет назначен исполнительный сбор, который зависит от суммы задолженности.

Должник принял решение погасить долг полностью и сразу.