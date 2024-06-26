Казанская фирма выплатила рабочим 41 млн долга после возбуждения уголовного дела

СУ СК РФ по РТ сообщил о значительном прогрессе в деле о невыплате заработной платы сотрудникам ООО «МПК». В процессе расследования уголовного дела о невыплате зарплаты удалось добиться полного погашения задолженности перед работниками.

По данным следствия, руководство компании с ноября 2023-го по февраль 2024 года не выплачивало зарплату 257 сотрудникам. В результате образовалась задолженность, превышающая 41 миллион рублей.

Благодаря эффективным действиям следственных органов, вся сумма долга была выплачена работникам в полном объеме.

Несмотря на погашение задолженности, расследование уголовного дела продолжается. Следственный комитет намерен установить все обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры в отношении виновных лиц.