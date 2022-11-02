Казанская фирма незаконно отключила лифты в жилом доме из-за долгов УК

Как установила прокуратура Приволжского района Казани, ООО «Движение», обслуживающее лифты в одном из жилых домов на улице Агрономической, без предупреждения отключило лифты в доме из-за задолженности управляющей компании «Гранит» за обслуживание оборудования. В настоящее время эта УК находится в стадии банкротства, в доме назначен конкурсный управляющий.

Однако, по закону, взыскание долгов за обслуживание лифтов с УК должно проходить в виде конкурсных процедур. Поэтому организация отключила их незаконно. Надзорное ведомство потребовало у руководителя компании возобновить движение лифтов.

После вмешательства прокуратуры работу лифтов возобновили, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.