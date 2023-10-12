Казанская фирма лишилась BMW за 150 штрафов ГИБДД

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

За сотню штрафов у руководства казанской организации приставы изъяли дорогую иномарку. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, общая сумма задолженности составила 164 тыс. рублей. Исполнительное производство возбуждено, однако необходимость погашения долга фирмой проигнорирована.

Позднее директор фирмы пришел в местное отделение судебных приставов, где получил требование о предоставлении иномарки для ареста. В ответ пристав-исполнитель получил лишь невнятные ответы.

Как оказалось, иномарка была припаркована недалеко от отделения. В результате транспорт арестовали и отправили на штрафстоянку. Кроме основного долга, компании предстоит выплатить исполнительский сбор – 1 400 000 рублей. В ином случае автомобиль реализуют на торгах.