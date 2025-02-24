Казанская филармония завершила гастроли в регионах юга России

Фото: пресс-служба Казанской городской филармонии

Казанская городская филармония с 19 по 23 февраля показала жителям ст. Кулатки, Астрахани, Волгограда и Ростова-на-Дону вокально-хореографический спектакль «Голубая шаль». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Голубая шаль» — пьеса драматурга Карима Тинчурина, который стоял у истоков создания татарского театра. История о двух влюбленных до сих пор не потеряла своей актуальности. В центре сюжета — история любви Майсары и Булата. Темы, поднятые в пьесе, находят свои отголоски и в наши дни.

Художественный руководитель Казанской филармонии и ансамбля танца «Казань», народная артистка Татарстана Чулпан Закирова уверена, что подобные гастроли важны, в первую очередь для татар, которые проживают за пределами РТ.

«Мы не в первый раз гастролируем по этим городам и каждый раз встречаем благодарного зрителя. Наш спектакль представляет собой важный элемент татарской культуры, традиций и способствует укреплению связей внутри татарской общины. Основная и главная цель нашей работы - это сохранение и популяризация татарского языка и культуры, которую мы стараемся выполнять честно и во благо нашего народа», – отметила Закирова.

Фото: пресс-служба Казанской городской филармонии

Главные роли в спектакле исполнили Гульназ Гафурова, Рустем Насыбуллин, Фердинанд Фатхи, Айзат Мардан, Ильнур Фасхутдинов, Гульшат Имамиева, Эльвира Хайруллина и другие, а также ансамбль танца «Казань».