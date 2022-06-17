Казанская фигуристка Тарасова вышла замуж за Федора Климова

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Федор Климов поженились. О свадьбе в своих социальных сетях сообщила спортсменка.

27-летняя Тарасова родилась в казанских Дербышках и начинала заниматься фигурным катанием в старом дворце спорта.

Напомним, уроженка Казани выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Пара стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине. Также пара трижды выигрывала медали чемпионатов мира и дважды становилась чемпионом Европы.

Стоит отметить, что Федор Климов, олимпийский чемпиона 2014 года, в данный момент работает тренером. Пара живет в Москве, а мама Евгении по-прежнему живет в Дербышках.