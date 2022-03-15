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Спорт
15 марта 2022  11:07
Дамир Садриев

Казанская фигуристка Евгения Тарасова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой

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Российская фигуристка из Казани Евгения Тарасова рассказала о дружбе с другой прославленной фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. По словам Тарасовой, спортсменки дружат более 15 лет.

«Мне кажется, это были мои первые выездные соревнования в одиночном катании. Недавно вспоминали с ней, это было в Нижнем Новгороде. Мне, наверное, было лет 10–11. Быть может, 2005 или 2006 год. Примерно с того времени и сдружились, списываемся, созваниваемся, по возможности встречаемся», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр по фигурному катанию.

#фигурное катание #евгения тарасова
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