Казанская епархия просит откликнуться добровольцев для помощи службе «Милосердие»

Центр гуманитарной помощи «Милосердие-Казань» нуждается волонтерах, которые будут помогать со сбором и сортировкой пожертвований.

Центр «Милосердие-Казань» существует с 2022 года при архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского. Он помогает людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Благодаря работе центра, нуждающиеся получают продукты питания, одежду, обувь, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости.

«В основном людям требуются продукты питания, средства личной гигиены и бытовая химия. Чтобы получить помощь, нуждающиеся должны предоставить документы, подтверждающие сложное материальное положение. Например, справку о постановке на учет в центре занятости или справку о доходах из органов соцзащиты. Поступают просьбы о помощи и из благочиний Казанской епархии. Мы отправляем в приходы продукты питания», — сообщили сотрудники гуманитарного центра.

Сейчас в центре занимаются фасовкой продуктовых наборов, которые в ближайшее время отправятся в отдаленные села Татарстана. Однако собранных продуктов оказалось так много, что волонтеры, которые уже работают в «Милосердии», своими силами не справляются.

Записаться в добровольцы можно, позвонив по телефону +7 962 556 30 19.