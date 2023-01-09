Казанская епархия предоставляет бездомным людям временный приют

Казанская епархия оказывает помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию или даже оказались на улице. Представители службы помощи нуждающимся «Милосердие – Казань» призвали казанцев не проходить мимо бездомных людей на улице, особенно в такие холодные дни, ведь они могут замерзнуть на улице.

Если вам повстречается человек, которому некуда идти, вы можете позвонить по номеру епархиальной соцпомощи – +7 (996) 900-50-30, где помогут решить эту проблему. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь.

Для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, предоставляется временный приют в Доме трудолюбия и в специально оборудованном помещении на территории Сергиевского храма Казани. Эти проекты реализуются при поддержке отдела по утверждению трезвости и отдела церковной благотворительности и социального служения.

Ночлег оставшимся на улице людям также предоставят некоммерческие организации, развивающие свою работу при поддержке приходов, сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.