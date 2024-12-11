news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 11 декабря 2024 08:48

Казанская епархия отправила в зону СВО партию лекарств более чем на 800 тысяч рублей

Скопировать ссылку
Казанская епархия отправила в зону СВО партию лекарств более чем на 800 тысяч рублей
Фото: Православие в Татарстане

Казанская епархия отправила в военный госпиталь в зоне СВО партию лекарств на 873 тысячи рублей. Вчера персоналу госпиталя в ЛНР передали лекарства, пластыри для лечения ожогов и другие препараты, которые необходимы для восстановления бойцов.

Посылки формировали на территории гуманитарного склада «Милосердие — Казань». Приобрести все необходимое удалось благодаря пожертвованиям прихожан татарстанских приходов.

«По благословению митрополита Кирилла мы продолжаем гуманитарную и духовную миссию и оказываем помощь нашим раненым в зоне боевого соприкосновения. Общими усилиями осуществлен общеепархиальный сбор и отправка медикаментов. Раненые бойцы в госпиталях очень ждут нашей поддержки», — рассказал сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Казанской епархии протоиерей Андрей Зиньков.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100