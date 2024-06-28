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Казанская епархия отправила гуманитарную помощь бойцам СВО из Татарстана
По инициативе митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла из Казани была отправлена очередная партия гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
В сборе помощи приняли активное участие священнослужители, прихожане храмов Казанской епархии, а также неравнодушные граждане. Отец Андрей, представитель епархии, подчеркнул важность этой миссии.
«Следуя благословению митрополита Кирилла, мы продолжаем нашу гуманитарную и духовную миссию по поддержке воинов, которые сейчас мужественно защищают наше Отечество в зоне проведения спецоперации. Объединив усилия, мы смогли организовать очередную отправку необходимых грузов. Для бойцов на передовой такая поддержка очень важна», – сказал он.
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