Казанская епархия открыла сбор средств на проект «Такси для бездомного»

Фото: «Милосердие Казань»

«Такси для бездомного» — это социальный проект Казанской епархии и службы помощи нуждающимся «Милосердие Казань». Сейчас проекту необходим автомобиль, чтобы перевозить людей без определенного места жительства.

В Казанской епархии уже налажена работа, направленная на поддержку бездомных людей. Но для того, чтобы усилить помощь людям, оказавшимся без поддержки, семьи и крова, необходимо приобрести автомобиль.

«На нем мы будем отвозить людей без дома в центр помощи или на лечение. Без машины у людей в беде не будет шанса вернуться к обычной жизни. Пользоваться услугами такси или общественным транспортом — не всегда возможно из-за неопрятного вида человека или его состояния здоровья», — рассказывает руководитель епархиальной службы Ольга Варганова.

С помощью автомобиля, подопечных центра будут доставлять в социально значимые учреждения, где человеку необходимо присутствовать лично: в поликлинику, больницы, соцзащиту, управление миграционной службы и другие объекты.

«Многие знают историю о замерзшем в центре Москвы бездомном — бывшем преподавателе МГУ? Оставшись без средств к существованию, преподаватель жил на Арбатской площади, никто из прохожих не обращал на него внимания, и в один морозный день мужчина умер от холода. Чтобы избежать таких ситуаций, мы предлагаем поддержать "‎Милосердие Казань"‎ и наш уникальный проект», – пояснила Ольга Варганова.

«Милосердие» планирует покупку семиместного автомобиля LADA Largus. стоимостью 1 650 000 рублей.

На сиденья машины сошьют непромокаемые чехлы из экокожи, которые можно без труда дезинфицировать. Оказать финансовую помощь проекту можно по ссылке.