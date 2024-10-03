Казанская епархия организовала сбор денег для участников СВО

В Казанской епархии организовали сбор денег на нужды участников специальной военной операции. Организатором сбора стала активная участница добровольческого движения в поддержку фронта и прихожанка прихода преподобного Серафима Саровского Мария Ефремова.

С 2022 года Мария регулярно выезжает в зону СВО и передает помощь военным, находящимся на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Такую помощь добровольно оказывают и другие прихожане Серафимовского храма и других приходов РТ.

«Мы стараемся сделать все, чтобы своевременно оказать помощь бойцам. Своими руками можно изготовить маскировочные сети, тактические носилки, самостоятельно можно приобрести мелкие предметы из списков актуальных нужд, но чаще бойцы нуждаются в дорогостоящих технических средствах. Чтобы их приобрести и вовремя доставить в зону СВО мы организовываем сборы и проводим благотворительные ярмарки», —рассказала Мария.

В первый год служения она выезжала «за ленту» ежемесячно, но сейчас ездить приходится чаще. Мария отмечает, что самое страшное — не постоянное ощущение опасности, а бессилие, с которым приходится сталкиваться добровольцам.

«Страшно, когда ты не довез помощь. Не довез, не потому что не смог проехать по фронтовым дорогам, а потому что передавать ее уже некому. Страшно, когда погибают друзья, поэтому мы и собираем деньги на покупку технических средств для защиты жизни и здоровья. Обеспечив подразделения средствами борьбы с дронами, мы поможем сохранить жизни ребят», - отмечает Мария Ефремова.

«Татар - информ» рассказывал о волонтере Марии и ее поездках на Донбасс.