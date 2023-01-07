Казанская епархия организовала рождественский концерт для детей участников спецоперации

Сегодня в праздник Рождества в Духовно-просветительском центре «Апостол» при архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского состоялся праздник для детей мобилизованных участников спецоперации на Украине. Рождественский концерт был организован отделом по культуре Казанкой епархии.

С великим праздником ребят поздравил лично митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он отметил, что в этот день стираются все возрастные границы: взрослые вновь становятся детьми, соприкасаясь сердцем с событиями, связанными с чудесным рождением Спасителя.

«В этот день мы делимся радостью со своими ближними. И мне бы очень хотелось, чтобы вы, дорогие ребята, сегодня порадовались вместе с нами. Возможно, вы уже устали от новогодних празднований, но сегодняшний день — особенный. В этот день Христос Спаситель родился в Вифлееме, пришел на землю ради каждого из нас. Пусть каждый из нас будет Его верным помощником», – обратился к детям владыка.

Митрополит призвал ребят вспомнить добрым словом их отцов, братьев, дядей, которые в силу обстоятельств не могут быть с ними на этом празднике, а также помолиться о них.

На самом концерте выступили детский православный театр «Ковчег», детско-юношеский хор «Анести» храма преподобного Сергия Радонежского и конферанс-студия «Соло». Также дети повеселились во время развлекательной елочной программы, а после получили сладкие подарки.

Митрополиту Кириллу юные участники концерта подарили игрушки ручной работы. Также ребят и их родителей поздравила с Рождеством заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова.