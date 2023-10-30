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Казанская епархия объявила сбор средств на закупку медикаментов для бойцов СВО
Казанская епархия по благословению Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла объявила сбор средств на закупку медикаментов для военного госпиталя и медрот, находящихся на Бахмутском направлении. Раненых очень много, и медикаменты крайне необходимы, сообщают в епархии.
Отмечается, что гуманитарный груз будет отправлен по назначению в сопровождении священнослужителей Казанской епархии.
Благодаря епархиальному гуманитарному сбору, который проходил в августе-сентябре этого года, было собрано 529 тысяч рублей. На эти средства приобрели самые необходимые на передовой медикаменты.
С 12 по 17 сентября гуманитарный груз был доставлен в медроты 21-й и 72-й бригад, в состав которой входит татарстанский батальон «Алга». От Казанской епархии в командировке принимали участие настоятель Макарьевского Вознесенского монастыря иеромонах Амвросий (Горновский) и настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Русское Никольское иерей Ярослав Филиппов.
Любую посильную сумму можно перевести на счет по следующему телефону: 89196929346 (Ярослав Александрович Ф.). В назначении платежа обязательно указать: «Помощь воинам».
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