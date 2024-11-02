Казанская чиновница передала 15 миллионов рублей мошенникам

Казанская чиновница передала почти 15 миллионов рублей мошенникам.

57-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей пришло сообщение от имени ее руководителя, который предупредил о звонке из ФСБ.

Якобы ее персональные данные были украдены и деньги с ее счетов перечисляются на нужды ВСУ.

Через время ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, и предупредил, что ее будет курировать еще и сотрудник финансового мониторинга.

Сотрудник «финансового мониторинга» сообщил, что в целях безопасности женщине необходимо все сбережения перевести на «безопасный» счет.

Чиновница закрыла все имеющиеся банковские счета и перевела их по данным ей реквизитам. Помимо этого, она получила кредит на четыре миллиона, деньги также перевела на «безопасные счета».

Через время ей позвонили вновь и сообщили, что необходимо заплатить налог, а так же предупредили, что ожидаются обыски в ее квартире и на работе. Для того, чтобы деньги не изъяли, необходимо все их опять перевести на «безопасный» счет, что она и сделала, перечислив еще 2,5 миллиона рублей.

Далее женщине стали поступать звонки от потенциальных покупателей, которые якобы хотели посмотреть ее квартиру. В очередном звонке «куратор ФСБ» объяснил, что это действуют мошенники, которые выложили объявление о продаже недвижимости, и чтобы собственность не досталась им необходимо продать квартиру самой владелице.

Тут же ей подобрали риэлтора и съемное жилье, куда велели перевезти вещи и жить там до окончания сделки.

Чтобы «компенсировать» неудобства, женщине предоставили грузовую машину и даже перечислили 50 тысяч рублей на оплату аренды временной квартиры, обещав задержать мошенников по окончании «операции».

Сделка купли-продажи состоялась. Женщина получила за квартиру шесть миллионов 850 тысяч рублей. Далее снова поступил звонок от «куратора», который пригласил ее на встречу со «специалистом по криптовалюте». Они составили договор об оказании услуг, мужчина помог ей скачать приложение для размещения криптовалюты и забрал все деньги, продемонстрировав, что средства уже зачислены на ее счет.

Однако после встречи вновь позвонил «сотрудник ФСБ» и приказал удалить приложение.

Общая сумма ущерба составила 14 миллионов 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.