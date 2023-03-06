Казанская активистка потребовала от властей сохранить Дом татарской кулинарии

Казанская активистка Лейла Лерон-Бахмутова написала открытое письмо в адрес Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также ряда республиканских чиновников с требованием сохранить наследие первого шеф-повара ДТК Юнуса Ахметзянова. С обращением она выступила после появления новостей о продаже Дома татарской кулинарии создателю «империи развлечений», экс-мэру Архангельска Александру Донскому.

«У татар есть знаковая личность — Юнус Ахметзянов. Нет более популярного человека, связанного с татарской кулинарией. И что же там [в ДТК] будет? Покупатель „обещает“ оставить задумку татарской кулинарии. Однако веры, к сожалению, его словам нет. Ведь во всех купленных им объектах на улице Баумана предлагают низкосортные развлечения, – пишет активистка. – Призываю всех ответственных прислушаться к мнению общественности и решить дальнейшую судьбу этого здания – нашего общего наследия, которое является достоянием татарского народа, татарской культуры питания. Давайте к столетию сделаем в этом здании музей, школу гастрономии и ресторан высокой татарской кухни имени Юнуса Ахметзянова».

Дом татарской кулинарии – легендарный ресторан, который закрылся в 2020 году, проработав 50 лет — с 1967 года. Юнус Ахметзянов ездил по деревням и собирал старинные рецепты татарских хозяек, а самые первые наработки достались ему от мамы. В 2002–2004 годах прошла масштабная реконструкция здания, тогда же на доме появилась мемориальная доска в честь первого шеф-повара ресторана Юнуса Ахметзянова. На первом этаже здания работал музей его имени. Напомним, недавно здание ДТК на улице Баумана в Казани было продано за 160 млн рублей.