«Казаночка» завершила регулярный чемпионат победой

В последнем матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» на своей площадке победила ивановскую «Энергию» со счетом 82:65.

Как и вчера, хозяйки одержали верх, но провели игру столь же неровным образом.

В первой партии вплоть до середины на площадке шла равная борьба — 10:10, но затем татарстанки перехватили инициативу, уверенно взяв верх в этой десятиминутке, 22:17.

Примерно по такому же сценарию прошел и второй период, но лишь поначалу. А вот затем представительницы Иванова, как и вчера, нанесли мощный контрудар со счетом 10–0, изменив счет с 43:29 на 43:39 по итогам первой половины.

В третьей четверти хозяйки вернули себе инициативу, хотя успели подпустить к себе соперниц на дистанцию в 4 очка, 45:41. Но к концу периода казанки сумели отодвинуть гостий на 10 очков, 62:52.

В заключительной десятиминутке игра заметно успокоилась. У хозяек полетели дальние броски, что позволило «Казаночке» довести свое преимущество до 19 очков — 76:57. Итогом стала уверенная победа татарстанок. Впереди плей-офф.

«Казаночка» (Казань) — «Энергия» (Иваново) — 82:65 (22:17, 21:22, 19:13, 20:13).