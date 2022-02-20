«Казаночка» в подмосковном Видном победила «Спарту и К»

В повторном матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» в подмосковном Видном победила со счетом 53:42 «Спарту и К», переломив ход борьбы во второй половине.

Вчера казанские баскетболистки весь матч догоняли хозяек, догнали, но за три секунды до конца пропустили после решающего штрафного (54:55). Поэтому сегодня гости были намерены взять реванш. И добились своего.

В первой четверти защита «Казаночки» за семь минут позволила хозяйкам набрать всего шесть очков — 6:13. Так что первую четверть наши девушки выиграли уверенно, 10:16.

Во второй четверти уже оборона «Спарты» стала непроходимой. Рывок хозяек 19-4. На табло в середине периода 29:20. Еще и дальние броски у «Спарты» полетели сериями. В итоге первая половина осталась за хозяйками, 29:24.

В третьей четверти «Казаночка» стартовала так мощно, что за три с половиной минуты изменила счет на 29:33, рывок 9-0. Достаточно сказать, что за эти 10 минут «Спарта» сумела набрать всего 4 очка. Итог периода 33:38.

В заключительной четверти казанские волейболистки спокойно удержали хозяек на приличествующей дистанции, доведя свой максимальный перевес до 13 очков, 40:53. Матч закончился уверенной победой «Казаночки», 42:53.

«Спарта и К-2» (Видное) — «Казаночка» (Казань) — 42:53 (10:16, 19:8, 4:14, 9:15). В следующем туре 26-27 февраля на своей площадке «Казаночка» встретится со «Ставропольчанкой».