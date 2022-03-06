«Казаночка» взяла реванш у питерского «Спартака

В чемпионате женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» сегодня крупно победила в Санкт-Петербурге «Спартак» со счетом 95:66.

Вчера «Казаночка» проиграла «Спартаку» (85:95). Но сегодня гости взяли не просто реванш, а буквально разгромили хозяек, продемонстрировав великолепный баскетбол.

Уже в первой четверти наши девушки показали высокую результативность, набрав 30 очков, пропустив в ответ 22.Столь же результативно и агрессивно «Казаночка» сыграли и во второй десятиминутке. Так что первая половина закончилась со счетом 37:57. По меркам женского баскетбола это очень большое преимущество.

Лишь в третьей четверти спартаковские баскетболистки сумели притормозить нападение казанского клуба, и даже выиграли период с символическим перевесом, 16:15. Но в последние 10 минут «Казаночка» вернула «Спартаку» долги. Итоговый счет красноречив, 66:95. 18 очков у гостей набрала Юлия Захарова, 14 — Ирина Литвиненко, 12 — Гульназ Сираева.

В следующем туре 12-13 марта в Курске «Казаночка» встретится с «Динамо-Фарм».

«Спартак» (Санкт-Петербург) – «Казаночка» (Казань) – 66:95 (22:30, 15:27, 16:15, 13:23).