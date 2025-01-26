«Казаночка» взяла реванш у «Невинномысска»

Фото: bckazanochka.ru

В повторном матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги казанская «Казаночка» на выезде уверенно обыграла «Невинномысск» со счетом 76:61, взяв реванш за вчерашнее поражение. Хозяйки ни разу не вели в счете.

Проиграв вчера сегодня казаночки предельно агрессивно начали игру, не позволив хозяйкам набрать ни одного очка в течении четырех минут и 20 секунд, 0:9. Но южанки постепенно пришли в себя и не просто выровняли игру, но и почти настигли гостей – 14:16. Тем менее, четверть осталась за «Казаночкой», 18:25.

Во втором периоде гости вновь послали хозяек в нокдаун – 20:34. И снова южанки бросились в погоню, успев до большого перерыва заметно сократить отставание в счете, 35:41.

В третьей четверти «Казаночка» сумела удержать соперниц на дистанции, вернув себе перевес в 10 очков – 41:51. На последний перерыв команды ушли при счете 45:59.

В заключительной десятиминутке гости довели свой перевес до 20 очков, 47:67. Но хозяйки очень быстро ответили своим рывком, 54:67. Однако за две минуты до конца казаночки практически вернули хозяек на место, 55:74, похоронив интригу. Уверенная победа «Казаночки», 61:76.

«Невинномысск» (Ставропольский край) – «Казаночка» (Казань) – 61:76 (18:25, 17:16, 12:18, 16:17). В следующем туре 11-12 февраля в Санкт-Петербурге «Казаночка» сыграет с местным «Спартаком».