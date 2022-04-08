«Казаночка» вышла в полуфинал плей-офф баскетбольной Суперлиги-1

В решающем матче 1\4 финала плей-офф женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» в Ставрополе обыграла «Ставропольчанку» со счетом 67:60 и вышла в полуфинал.

Обменявшись домашними победами, команды сегодня решали, кому выйти в полуфинал, а кому отправится в утешительную серию за 5-8 места. И казанки очень мощно провели первую четверть, две минуты не позволяя южанкам набрать ни одного очка, 0:5. Итог периода красноречив, 12:21.

Во второй четверти ставропольчанки попытались восстановить равновесие. Но очень скоро гости вернули себе инициативу, продолжив наращивать свое преимущество, доведя счет незадолго до большого перерыва до 22:42.

В третьей четверти хозяйки сумели переломить ход борьбы, почти в три раза перебросав казанок. Счет десятиминутки красноречив, 21:8. Поэтому решающей стала четвертая четверть.

Хозяйки едва не спасли игру — 60:61 за четыре минуты до конца. Но «Казаночка» не упустила победу, вырвав вторую победу подряд и выиграв серию. Теперь казанки сыграют в полуфинале, а ставропольчанки поспорят за 5-8 места.

«Ставропольчанка» (Ставрополь) - «Казаночка» (Казань) — 60:67 (12:21, 13:21, 21:8, 14:17)