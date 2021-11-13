«Казаночка» выиграла в Екатеринбурге — 61:39

Сегодня «Казаночка» обыграла «УГМК-Юниор» в матче женской баскетбольной Суперлиги-1. Матч, проходивший в Екатеринбурге, завершился со счетом 61:39.

Гости к моменту этой встречи занимали пятое место с 12 очками после 8 матчей, хозяйки шли седьмыми с 9 очками после 6 игр.

В первой четверти до середины периода «УГМК-Юниор» не мог набрать ни одного очка, в то время как казанская команда была заметно удачливее — 2:9, итог — 7:25.

Во втором периоде хозяйки площадки постепенно пришли в себя, однако и гостьи не спешили отдавать им инициативу — итог первой половины — 26:43.

А вот третью четверть «Казаночка» полностью провалила, сумев за эти десять минут набрать всего шесть очков. «УГМК-Юниор» же переломил ход встречи и восстановил интригу — 42:49 перед заключительной четвертью.

Тем не менее казанские баскетболистки сумели удержать небольшое преимущество. Итоговый счет — 39:61.

«УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — «Казаночка» (Казань) — 39: 61 (7:25, 9:18, 16:6, 7:12). Завтра команды вновь сыграют в Екатеринбурге.