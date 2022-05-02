«Казаночка» выиграла бронзу чемпионата России

В решающем матче серии за третье место женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» на своем паркете обыграла столичную МБА-2 со счетом 63:58.

Победив в первой встрече, на выезде казаночки крупно проиграли. Поэтому судьба третьего места решалась сегодня в казанском «Баскет-холле».

Хозяйки очень неуверенно начали — 0:5. Потом встрепенулись — 7:5, снова позволили москвичкам уйти вперед — 9:12. Так и проиграли первую четверть, 12:16.

Гораздо результативнее команды сыграли во втором периоде, который начинался под диктовку гостей — 16:23. С трудом, но «Казаночка» перехватила инициативу — 29:25, однако в концовке четверти москвички восстановили равновесие, 33:33.

В третьей четверти «Казаночка» имела подавляющее преимущество, оторвавшись от соперниц на 12 очков. Достаточно сказать, что за эти 10 минут гости набрали всего пять очков, пропустив 17, 50:38.

В заключительном периоде москвички нанесли мощный контрудар, 9-0, на табло 50:47. Но хозяйки выстояли, 60:52. Два точных трехочковых броска на последней минуте лишь подсластили гостям горечь неудачи. 63:58 счет в матче, 2-1 счет в серии, бронза Суперлиги-1 у «Казаночки».

«Казаночка» (Казань) — МБА-2 (Москва) — 63:58 (12:16, 21:17, 17:5, 13:11).