«Казаночка» второй раз победила столичный МБА-2

Сегодня казанская «Казаночка» одержала вторую подряд победу в чемпионате женской баскетбольной Суперлиге-1 над столичным МБА-2 со счетом 65:46.

Открыв вчера счет побед в сезоне, хозяйки и повторный матч с москвичками начали очень активно. «Казаночка» постоянно вела в счете и заслуженно выиграла первую десятиминутку — 18:10. Не снижая оборотов , казанки столь же мощно провели и вторую четверть, сделав свое преимущество двузначным — 38:25.

После большого перерыва «Казаночка» продолжила доминировать на родном паркете малого зала «Баскет-холла». И вот уже перевес хозяев достиг 20 очков — 53:33. В итоге за эти десять минут москвички смогли набрать всего 10 очков.

Последняя четверть началась при счете 53:35. Перед «Казаночкой» стояла простая задача — удержать свое преимущество. И хозяйки уверенно справились с этой задачей — 59:41, 65:45. Заслуженная и вторая подряд победа «Казаночки» над МБА-2.

«Казаночка» (Казань) — МБА-2 (Москва) — 65:45 (18:10, 20:15, 15:10, 12:10).

В следующем туре 23-24 октября на выезде «Казаночка» встретится с «Вологдой-Чеквата».