«Казаночка» вновь проиграла в Ставрополе

В повторном матче женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» уступила в гостях «Ставропольчанке», сегодня со счетом 58:64.

Судьба матча была решена еще в первой половине встречи. И первую, и вторую четверть южанки выиграли с одинаковым счетом 19:11. Похоже, что гости еще не успели отойти от вчерашнего крупного поражения. Поэтому первая половина матча завершилась со счетом 38:22. Это большой задел.

Все изменилось после большого перерыва. В третьей четверти казанки сумели переломить ход встречи, сократив отставание в очках до десяти, 50:40. И в заключительной десятиминутке «Казаночка» сыграла весьма достойно, выиграв четверть. Но догнать хозяек так и не удалось. Казанки проиграли в Ставрополе второй раз подряд, итог матча 64:58. Больше половины всех очков у гостей набрали Даяна Эрнандес (21) и Ксения Шарова (13).

«Ставропольчанка» (Ставрополь) — «Казаночка» (Казань) — 64:58 (19:11, 19:11, 12:18, 14:18).

В следующем туре 4-5 декабря «Казаночка» сыграет дома с питерским «Спартаком».