«Казаночка» вновь проиграла в Омске

«Казаночка» в Омске проиграла «Нефтянику» и второй матч женской баскетбольной Суперлиги-1. На этот раз встреча завершилась со счетом 60:55.

Матчи в Омске были очень важны для обеих команд: хозяйки занимали второе место, гостьи — третье. Вчера омички уверенно победили (73:59). Сегодня татарстанки едва не спасли игру.

При этом в целом сегодняшний матч мало чем отличался от вчерашнего, вновь сибирячки превзошли гостий в агрессии. Судьба встречи оказалась решена еще в первой ее половине.

В стартовой четверти омички ушли вперед на 7 очков, 17:10. Бороться татарстанкам пришлось не только с соперницами, но и с эмоциями. А во второй десятиминутке хозяйки увеличили свое преимущество до 13 очков, 33:20 по итогам первой половины.

«Казаночке» удалось перехватить инициативу в третьей четверти, которая завершилась вничью, 11:11. А в заключительной части гостьи почти всё перевернули и догнали, но всё же у них не получилось. Снова слишком много вынужденных и невынужденных ошибок, которые и предопределили исход игры. Итог — 60:55.

В следующем туре 12 и 13 февраля «Казаночка» примет дома «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.

«Нефтяник» (Омск) — «Казаночка» (Казань) — 60:55 (16:10, 17:10, 11:11, 16:24).