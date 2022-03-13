«Казаночка» вновь проиграла в Курске

В повторном матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» в Курске снова проиграла лидеру турнира «Динамо-Фарм» со счетом 53:76. Уступив вчера в Курске, казанские баскетболистки не показали, что сделали выводы из поражения.

Первая четверть прошла прод диктовку гостей, которые с первых же минут завладели инициативой — 6:12. Однако к концу периода динамовки заметно сократили отставание в очках — 14:17. Во втором периоде хозяева доминировали на своей площадке, быстро изменив ход встречи — 20:17. К концу первой половины преимущество «Динамо» возросло до 13 очков, 40:27. Защита «Казаночки» не справлялась со своими обязанностями.

В дебюте третьей четверти хозяева за три минуты изменили счет на 51:30. Эта десятиминутка и стала решающей. Казанские девушки за это время набрали всего 8 очков, 60:35 перед последним перерывом. В заключительной четверти гости попытались сохранить лицо, изрядно поправив статистику, сделав рывок 13-6, на табло 66:48. Но было слишком поздно. «Динамо-Фарм» уверенно победило, 76:53.

В последнем туре регулярного чемпионата 19-20 марта на своей площадке «Казаночка» примет «Энергию» из Иваново.

«Динамо-Фарм» (Курск) - «Казаночка» (Казань) — 76:53 (14:17, 26:10, 20:8, 16:18)