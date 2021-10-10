«Казаночка» в повторном матче проиграла «Платову»

В повторном матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 казанская «Казаночка» сегодня уступила в Новочеркасске «Платову» со счетом 66:72.

Вчера казанки проиграли в самой концовке (79:83), так примерно было и сегодня.

В первой четверти на площадке шла абсолютно равная игра, о чем свидетельствует итог десятиминутки, 18:16.

Во втором периоде казаночки настигли хозяек — 32:33, но переломить ход встречи не сумели, хотя четверть завершилась вничью, 17:17.

Ключевой могла стать третья четверть, которую «Казаночка» выиграла со счетом 22:16, но дончанки решили судьбу встречи в свою пользу в заключительной десятиминутке, которую «Платов» уверенно выиграл со счетом 21:11.

Второе подряд поражение «Казаночки», 72:66. «Платов» (Новочеркасск) — «Казаночка» (Казань) — 72:66 (18:16, 17:17, 16:22, 21:11). В следующем туре 16-17 октября «Казаночка» примет на своей площадке столичную МБА-2.