«Казаночка» вновь обыграла лидера — курское «Динамо» со счетом 60:56

В повторном матче женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» на своей площадке нанесла второе подряд поражение лидеру турнира курскому «Динамо» со счетом 60:56.

По неписанному закону спаренных матчей, вторая игра редко бывает похожа на первую. Вчера казанские баскетболистки в блестящем стиле обыграли курскую команду (77:53). Как сложится второй матч предположить было сложно. Он и получился очень сложным.

В первой партии курские баскетболистки сразу же захватили инициативу в свои руки, жаждая реванша за вчерашнее поражение. «Динамо» постоянно вело в счете, владея инициативой — 5:10. Поэтому и четверть заслуженно осталась за гостями — 12:17, как ни пыталась «Казаночка» их догнать.

Вторая партия стала полной противоположность первой, завершившись с зеркальным счетом 17:12. Сначала хозяйки через полторы минуты восстановили равновесие — 17:17. Затем вышли наконец вперед, 19:17. Но уйти в отрыв "Казаночке«не позволили. Ничья по итогам первой половины, 29:29.

Ключевой стала третья четверть, в которой «Казаночка» послала «Динамо» в нокдаун. Хозяйки изменили счет с 32:32 на 44:32, рывок 12-0, что редко бывает в женском баскетболе. В итоге за эти десять минут гости сумели набрать всего шесть очков, пропустив 17. На табло перед последним перерывом 45:35.

В заключительной четверти курские баскетболистки приложили массу усилий, чтобы переломить ход встречи, что им почти удалось. Гости за четверть набрали очков больше, чем за две предыдущие. В концовке на табло горело 54:54. Гости перешли на тактические фолы, но казанская команда без промаха исполнила шесть штрафных кряду, одержав вторую подряд победу над «Динамо» — 60:56.

«Казаночка» (Казань) — «Динамо-Фарм» (Курск) — 60:56 (12:17, 17:12, 17:6, 14:21).

В следующем туре 21-22 декабря в Иваново «Казаночка» сыграет с «Энергией».