«Казаночка» вновь обыграла единоличного лидера турнира

В повторном домашнем матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» со счетом 63:62 обыграла лидера турнира — «Вологду-Чевакату».

Вчера татарстанки провалили дебют встречи, уступая 0:13, но сумели в концовке вырвать победу (68:64) у единоличного лидера соревнований. Сегодня им было необходимо не повторить прежних ошибок.

В первой четверти гостьи снова резво начали — 7:11 в середине периода. Немалых трудов стоило хозяйкам выровнять игру и вырваться вперед — 19:17. Однако на последней секунде десятиминутки отчаянный бросок вывел вперед «Вологду», 19:20.

Вторая четверть снова осталась за гостьями, но представительницы Казани сумели удержать свое небольшое преимущество, 39:33. Примерно по такому же сценарию прошла и третья четверть, в которой вологодки сумели сильно сократить отставание в счете.

В итоге все решилось в «огненной» четвертой четверти, где и решилась судьба встречи. Фортуна улыбнулась хозяйкам, они сумели второй раз обыграть лидеров турнира с разницей в одно очко — 63:62.

В следующем туре 28 и 29 января «Казаночка» сыграет в Омске с «Нефтяником».

«Казаночка» (Казань) — «Вологда-Чеваката» (Вологда) — 63:62 (19:20, 20:13, 10:19, 14:20).