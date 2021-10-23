В матче женской Суперлиги-1 «Казаночка» проиграла лидеру турнира «Вологде-Чеквата»

В очередном матче женской Суперлиги-1 «Казаночка» проиграла лидеру турнира «Вологде-Чеквата» со счетом 67:85.

Если хозяйки выиграли первые четыре матча чемпионата, то казаночки приехали в Вологду с двумя победами при двух поражениях.

В первой четверти ни одной из команд не удалось прочно овладеть инициативой. Вперед на несколько очков выходила то «Вологда», то «Казаночка. В итоге на последних секундах периода за счет двух точных штрафных хозяйки выиграли десятиминутку с минимальным перевесом— 19:18.

Но вторую четверть хозяйки начали с рывка 8-0, не позволив гостям набрать ни одного очка три с лишним минуты — 27:18. За счет дальних бросков «Казаночка» сократила разрыв — 33:28. Но четверть и первая половина в итоге остались за «Вологдой» — 42:37.

В третьей четверти хозяйки сумели нарастить свое преимущество, позволив казанской команде набрать за эти 10 минут всего 10 очков. На табло перед последним перерывом — 62:47.

В заключительной четверти гости заметно прибавили, но запас набранных очков позволил «Вологде-Чеквате» одержать пятую победу подряд. «Казаночка» проиграла третий кряду матч на выезде, 85:67.

«Вологда-Чеквата» (Вологда) — «Казаночка» (Казань) — 85:67 (19:18, 23:19, 20:10, 23:20). Завтра, 24 ноября, команды вновь встретятся в Вологде.