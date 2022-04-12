«Казаночка» стартовала в полуфинале с поражения

В первой встрече полуфинала плей-офф женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» проиграла в Курске «Динамо-Фарм» со счетом 66:68, пропустив решающий мяч на последней секунде.

Напомним, что казанская команда вышла в плей-офф с пятого места, «Динамо-Фарм» — с первого. Первая четверть прошла с заметным игровым перевесом гостей. В целом обе команды лучше защищались, чем атаковали — 4:6 в середине четверти. Дальнее попадание позволило казаночкам увеличить свой перевес, 11:16 по итогам четверти.

Во второй четверти динамовки перехватили инициативу и стали быстро наверстывать упущенное. Сначала хозяйки подобрались почти вплотную — 19:21. А после своего первого трехочкового попадания сумели восстановить равновесие в счете, 31:31 по итогам первой половины.

В третьей четверти динамовки продолжили доминировать на своем паркете — 48:36. Слишком часто теряли мяч казанки, потери 7-13. Но концовка периода осталась за «Казаночкой», 50:47.

В заключительной четверти гости восстановили статус-кво дальним броском за три секунды до конца, 66:66, но на последней секунде динамовки смогли вырвать победу, 68:66.

«Динамо-Фарм» (Курск) — «Казаночка» (Казань) — 68:66 (11:16, 20:15, 19:16, 18:19). Ответный матч в серии до двух побед пройдет в Казани 16 апреля.