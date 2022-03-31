«Казаночка» стартовала в плей-офф с поражения

«Казаночка» проиграла первый матч 1\4 финала плей-офф женской баскетбольной Суперлиги-1, в Ставрополе «Ставропольчанке» со счетом 55:60.

Серия идет до двух побед, поэтому каждая осечка чревата завершением сезона. Так что матч в Ставрополе прошел в ожесточенной борьбе. Хотя в итоге в пятый раз в сезоне южанки обыграли волжанок.

В первой четверти долгое время чаша весов колебалась из одной стороны в другую. В итоге с минимальным преимуществом выиграли период ставропольчанки, 16:15.

Вторая четверть прошла с заметным преимуществом «Казаночки», которая не только догнала южанок, но перегнала, 24:31. Однако увеличить свой перевес нашим девушкам не удалось. На большой перерыв команды ушли при счете 30:35.

Ключевым стал третий период, в ходе которого «Ставропольчанка» переломила ход борьбы, сделав рывок 8-0, 38:35. Казанские баскетболистки постоянно догоняли, 42:41, 45:44, но инициатива осталась за хозяйками.

В заключительной десятиминутке южанки сумели сохранить свое преимущество, не позволив соперницам спасти игру, 60:55. «Казаночке» нужно побеждать дома, чтобы вернуться на решающий матч в Ставрополь.

«Ставропольчанка» (Ставрополь) — «Казаночка» (Казань) — 60:55 (16:15, 14:20, 17:9, 13:11). Второй матч в серии до двух побед пройдет в Казани 4 апреля.